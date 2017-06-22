Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет ряд мероприятий, посвященных трагическим событиям 1941 года 22 июня в России отмечается День Памяти и Скорби.



В 10 часов утра у стелы «Город воинской славы» на бульваре Победы состоится церемония возложения цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. И там же, но уже вечером, пройдет патриотическая акция «Свеча памяти». Горожане зажгут свечи как символ скорби и памяти о миллионах погибших в той страшной войне. Начало акции в 22.00.



Так же в течение дня в библиотеках города пройдут встречи памяти, исторические уроки и показы фильмов. В Детском Парке откроется выставка рисунков под названием «Выстояли и победили».





Мария Семак

22 июня 2017 года







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