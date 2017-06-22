Сегодня в селе Алексеевка Покровского района состоится перезахоронение останков бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны

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четверг
22.06.2017
14:42:38
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Сегодня в селе Алексеевка Покровского района состоится перезахоронение останков бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войныОстанки солдат обнаружили случайно, во время реконструкции дороги.
Солдаты предположительно погибли летом 1943 года. Всего найдено 6 человек, в настоящее время ведется работа по установлению личности.
Напомним, что в регионе практически не прекращаются поисковые работы, каждую весну начинается акция «Вахта памяти». Только в мае этого года поисковикам удалось найти 117 солдат, бойцов похоронили в братской могиле у Крестовского мемориала.
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