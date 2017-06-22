Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Непреодолимое препятствие. Инвалид-колясочник не может подняться в квартиру, которую получил.



- Они знают все о вкусной и здоровой пище. В Орле прошел конкурс поваров.



- Орел посетила делегация из Ирана.



- В регионе инвестор планирует открыть 2800 новых рабочих мест.



- Орловский учитель истории заигрался в солдатиков.



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Вести-Орёл

21 июня 2017 года







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