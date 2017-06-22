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В Советском районе Орла сегодня пройдут учения

На улице Горького пожарные будут тренироваться ликвидировать возгорание в многоэтажном жилом доме.

Такие внештатные тренировки сотрудники МЧС России проводят в связи с недавним ЧП в Лондоне. Там 14 июня в жилом доме, где проживали до 600 человек, возник крупный пожар. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. Люди оказались в огненной ловушке. Число пропавших без вести, которых стражи порядка склонны считать погибшими, в результате пожара составляет 79 человек. Чтобы избежать подобных ситуаций в Орле, спасатели и проводят тактические учения.
Наталья Акулова, начальник пресс-службы регионального МЧС: «Учения проводятся, чтобы еще раз отработать все действия по тушению возгораний на высоких этажах высоких зданий, для того чтобы посмотреть все подъезды к зданию на данном примере, и каким образом используется техника для тушения на 50-метровой высоте. Будут отработаны умения эвакуировать людей быстро и оперативно». 
Кроме того, пожарные напомнят жителям высотных домов о том, каким образом нужно действовать, если случился пожар и все ли необходимые первичные средства пожаротушения и спасения людей имеются в подобных зданиях. 
 
Учения начнутся в 14:30. Орловцев просят сохранять спокойствие при виде большого скопления пожарной техники на улице Горького.
 



Юлия Сулим
22 июня 2017 года

 


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