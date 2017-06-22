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Торги по ремонту дворовых территорий в Орле состоялись

Как сообщили в МКУ «УКХ г. Орла», состоялось 12 из 13 торгов. Один из объявленных аукционов перенесен на 3 июля, в связи изменением в документации. Контракты с подрядчиками могут быть заключены не ранее 10 дней. Исполнители должны провести работы в течение 60 дней со дня заключения контракта.

Всего в этом году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» должны отремонтировать 77 дворов.

Общий объем финансирования программы составит 131 млн 708 тыс рублей, основная часть которых — средства федерального бюджета (122 млн 567 тыс рублей), оставшаяся сумма — это средства областного и городского бюджетов.

Из них 115 млн 390 тыс рублей планируется направить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В перечень работ вошли замена и ремонт покрытия дворовых территорий и тротуаров, замена бордюрного камня, установка новых скамеек и урн, замена фасадного освещения.

Еще более 16 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий. В этом году работы начнутся на бульваре Победы и парке «Ботаника», также будет подготовлена проектно-сметная документация на благоустройство Детского парка. Работы будут вестись поэтапно, сообщает пресс-служба администрации города Орла.