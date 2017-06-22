Новости версия для печати В Орле прошли мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 76 лет назад началась Великая Отечественная война. И в этот день мы вспоминаем о тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину.



В 10 часов утра у стелы «Орел — город воинской славы», собрались руководители области и города, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные жители. К подножью памятника возложили цветы и еще раз вспомнили события прошлых лет. 22 июня 1941 года в Орле на площади Карла Маркса состоялся общегородской митинг протеста против вероломного фашистского нападения. Уже на следующий день городской штаб местной противовоздушной обороны объявил Орел на угрожающем положении. А утром 25 июня на областной центр был совершен первый налет фашистской авиации. После бомбежек и двухгодичной оккупации Орел вошел в число 15-ти самых разрушенных во время Великой Отечественной городов страны. Погибли более 620 тысяч орловцев.





Татьяна Тимохина

22 июня 2017 года







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