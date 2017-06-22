Новости версия для печати 30 млн. рублей дополнительно в этом году из областного бюджета получит центральный стадион Орла, уже сданный в эксплуатацию Еще столько же запланировано на 2018-й. Деньги пойдут на навесы над двумя трибунами - восточной и западной и строительство тепловых сетей к санузлу. Но и этих средств не хватит, чтобы закончить реконструкцию – в один голос говорит и заказчик работ, и руководство стадиона. Почему подрядчик сдал объект с нарушениями, и кто теперь будет их устранять?



Лето 2014-го: работа на стадионе кипит. Орловский подрядчик «Дока-Строй» должен был сдать объект в декабре. Март 2015-го: то ли «аномальные» орловские метеоусловия помешали строителям, то ли материалы некачественные. Краска полопалась, новые ступени рассыпались. Август 2015-го: картина та же. Западная трибуна оказалась самой сложно выполнимой задачей для уже третьего, на этот раз, московского, подрядчика. Западную и южную трибуны, теннисные корты должен сделать «Мособлстрой». 111 млн рублей – сумма завершающего этапа реконструкции. Год 2017-й: за 6 лет реконструкции юбилейного объекта и 450-летие Орла успели отметить, и орловский футбол успел умереть. Объект сдан. По документам. Подрядчик ушел в декабре 2016-го, оставив за собой столько недоделок, что их хватило бы на несколько листов, говорит директор стадиона им. Ленина Александр Родин. Забор, благоустройство – тоже должен был сделать Мособлстрой. Но работы принимали зимой и в спешке, иначе федеральные деньги пришлось бы возвращать. Западная трибуна – опасна для зрителей, с горечью констатирует директор стадиона. Приход весны не выдержали и помещения под трибунами. Там – раздевалки и душевые. Электропроводка «коротит» от сырости свет не загорается. Сегодня места для спортсменов заняли плесень и сырость. Отделочные работы надо делать заново. А про вентиляцию и систему тушения пожара, заложенные в контракте, говорить и вовсе не приходится. Претензии последнему подрядчику начали выставлять еще в 2016-м. Алексей Васильев, начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «Кроме того, что взыскано более 26 млн. рублей уже по банковской гарантии, в июне состоялся суд и «Орелгосзаказчик» выиграл этот суд. И теперь с «Мособлстроя» будет взыскано более 18 млн. рублей». Козырьки для трибун – проект новый. Но были они и в первоначальном. Липецкая компания (она же проектировала реконструкцию орловского Академического театра) просчиталась. В итоге – новый проект и новые торги. Алексей Васильев, начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «Первые конкурсные процедуры не состоялись. Подрядчик, к сожалению, не был определен. В настоящее время 2Орелгосзаказчиком» объявлены повторные процедуры для определения подрядчика. 30 млн. рублей – сумма на этот год, и 4 млн. – на 2018-й». А еще доделать корт – почти 7 млн. рублей. Эти деньги - тоже из регионального бюджета. Ворота, видеонаблюдение, благоустройство – еще 5 млн. Их должны взыскать по суду с подрядчика, как и соблюдение пятилетней гарантии.





Надежда Невматулина

22 июня 2017 года







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