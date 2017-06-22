Новости версия для печати Андрей Усиков провел рейд по Советскому району Глава администрации Орла оценил состоянии домов и дворов, увидел, как идет покос травы и ремонт дорог.



Одна из самых красивых и представительных улиц Орла – бульвар Победы - видом со двора может разочаровать с самого первого дома. Штукатурка отваливается огромными кусками, на днях такой чуть не упал на одну из жительниц дома, а из-за худой крыши в квартирах верхних этажей завёлся грибок. Только сдвинуть капитальный ремонт на несколько лет – невозможно. Во-первых, очередь; во-вторых, накопленных за короткий срок средств может не хватить. Андрей Усиков пригласил актив дома к себе на приём, чтобы обсудить выход из ситуации. В многоэтажках на Полесской другая проблема – дворы зарастают сорняками. Управляющие компании, как рассказал глава района, свои обязанности выполнять не торопятся. За что и получат предписания, а возможно и штрафы. Благо с муниципальными территориями дела обстоят лучше - там покос идёт полным ходом и силами сразу трех структур: «Зеленстроя», местной администрации и хозсубъектов. С последними правда, не всегда удаётся договориться. Андрей Усиков: «Надо с ними работать, лично встречаться, выстраивать позитивные отношения. Где-то чайку-кофейку попить с людьми, они выйдут – покосят. Все на бюджет сегодня вешать нельзя». Порядок должен быть не только во дворах и на газонах, но и на проезжей части. На это городские власти планируют потратить в 2017 году 123 миллиона рублей. Ремонтироваться будут более 20 объектов, 8 из которых в Советском районе: Наугорское шоссе, Лескова, Тургенева, Болховское шоссе, площадь Жукова и многострадальная Полесская. Последнюю, на участке от Октябрьской до Лескова, уже разметили. Только это не означает, что работы закончены, сейчас уложен только первый слой асфальта. Дмитрий Зуев, руководитель МКУ «УКХ г. Орла»: «Деньги, на которые в прошлом году не были выполнены работы, мы вернули в областной бюджет. Областной бюджет в этом году нам эти деньги вернул. На них будем доделывать». Все эти улицы подрядчики будут приводить в порядок в рамках гарантийных обязательств. Разбирательства с «уклонистами» уже дошли до суда.





Антон Киселёв

22 июня 2017 года







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