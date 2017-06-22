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Реконструкцию центрального стадиона Орла обсудили на профильном комитете Облсовета

Заседание прошло в институте развития образования. Несмотря на строительные неудачи, спортивная жизнь на стадионе не замерла – доложил Александр Родин. О том, какие сегодня работы ведутся и на объекте, и с подрядчиком рассказали уже члены областного правительства.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Проблема серьезная, ее надо решать. Стадион надо запускать. Чтобы запустить, надо заново гидроизоляцию делать, привести в порядок покрытие. Есть вопросы по асфальтированию».

После депутаты увидели, как идет реконструкция единственного в области зала спортивной гимнастики. Осталось завершить работы по внутренней и внешней отделке СДЮШОР №3. По контракту должны закончить в декабре этого года. Но если количество рабочих увеличат, школа гимнастики откроется к сентябрю.