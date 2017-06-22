Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
22.06.2017
14:42:43
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Старая гвардия взялась за винтовки

В Орле на стадионе им. Ленина прошел второй региональный этап Спартакиады пенсионеров. Эстафеты и заплывы на скорость, состязание в меткости и силе ума.

Для участников подобных соревнований спортивный стаж не имеет значения. Главный ценз – возраст. Мужчинам за 60, женщинам от 55. Во втором региональном этапе Спартакиады пенсионеров приняли участие команды из городов и районов области. Всего около четырехсот человек. Спартакиаду посвятили 80-летию Орловской области.
 
На старт участники соревнований вышли в шести видах программы: плавание, шахматы, настольный теннис, комбинированная эстафета. Особую выносливость показали легкоатлеты. Алла Александровна Скалкина недавно отметила 70-летний юбилей. В прошлом спортсменка. Характер боевой. Поэтому пробежала дистанцию в четыреста метров, даже несмотря на сломанную руку. Пришла второй.
 
На один день забыли про свой возраст и мужчины. Для них дистанция увеличена вдвое – восемьсот метров. А вот в пулевой стрельбе главное не скорость. Здесь нужно ровное дыхание, твердые руки и внутреннее спокойствие. Тогда и пуля попадет прямо в цель. Участникам дается право на три пробных выстрела. Далее идут пять зачетных. Тот, кто наберет наибольшее число очков, станет победителей. Всего отстрелялось 60 человек.
 
Из победителей будет сформирована команда, которая представит Орловскую область в финальных соревнованиях Спартакиады пенсионеров России. Пройдет она в городе Пензе с 29 сентября по 1 октября этого года.
 



Анна Вайсергисер
22 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта