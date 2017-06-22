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Старая гвардия взялась за винтовки

Для участников подобных соревнований спортивный стаж не имеет значения. Главный ценз – возраст. Мужчинам за 60, женщинам от 55. Во втором региональном этапе Спартакиады пенсионеров приняли участие команды из городов и районов области. Всего около четырехсот человек. Спартакиаду посвятили 80-летию Орловской области.

На старт участники соревнований вышли в шести видах программы: плавание, шахматы, настольный теннис, комбинированная эстафета. Особую выносливость показали легкоатлеты. Алла Александровна Скалкина недавно отметила 70-летний юбилей. В прошлом спортсменка. Характер боевой. Поэтому пробежала дистанцию в четыреста метров, даже несмотря на сломанную руку. Пришла второй.

На один день забыли про свой возраст и мужчины. Для них дистанция увеличена вдвое – восемьсот метров. А вот в пулевой стрельбе главное не скорость. Здесь нужно ровное дыхание, твердые руки и внутреннее спокойствие. Тогда и пуля попадет прямо в цель. Участникам дается право на три пробных выстрела. Далее идут пять зачетных. Тот, кто наберет наибольшее число очков, станет победителей. Всего отстрелялось 60 человек.

Из победителей будет сформирована команда, которая представит Орловскую область в финальных соревнованиях Спартакиады пенсионеров России. Пройдет она в городе Пензе с 29 сентября по 1 октября этого года.