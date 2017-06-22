Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- 22 июня – День памяти и скорби. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. - Никак не финишируют. Стадион им. Ленина все еще не готов принимать соревнования. - «Манхэттен!», но… со двора. Андрей Усиков проверил благоустройство Советского района Орла.





Вести-Орёл

22 июня 2017 года







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