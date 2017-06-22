Новости версия для печати

Состоялась пресс-конференция, посвященная началу фестиваля «Нашествие-2017»

Уже известно, что в этом году будет выбран президент фестиваля. С инициативой подобных выборов выступила председатель Центризбиркома России Элла Панфилова. Она планирует принять участие в «Нашествии» и помочь в организации голосования.

Выборы пройдут в три этапа. Первый из них – выдвижение кандидатов – уже начался. С 26 июня по 2 июля пройдет предварительный этап (праймериз), а уже непосредственно в дни фестиваля – сами выборы.

Также организаторы рассказали, кто откроет фестиваль в этом году. Первыми на «Нашествии» выступят совсем юные музыканты – детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Они выйдут на Главную сцену фестиваля вместе с Вячеславом Бутусовым. Таким образом, «Нашествие» начнется с яркого и трогательного выступления легенды рок-музыки и лучших детских голосов страны.