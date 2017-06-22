Новости версия для печати В Орле под колеса автомобиля попал 13-летний школьник Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.



ДТП на новом отрезке дороги по улице Раздольной случилось около десяти вечера.

Водитель «ВАЗ-2110» следовал по улице Раздольной и в районе дома 45 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. По словам водителя «десятки», он никак не ожидал появления на дороге пешеходов (а подростков было двое). Ведь до ближайшего перехода не меньше сотни метров.



Инспекторы говорят: ДТП с пешеходами на этом участке Раздольной не редкость. И мрачно шутят: те, кто стремится сократить путь таким образом, нередко делает большой крюк. Через больницу.



Тем временем в региональной Госавтоинспекции подвели итоги акции «Пешеход». Она проходила с 9 по 20 июня. За это время к административной ответственности привлекли 705 пеших участников дорожного движения, пятеро из них находились в состоянии алкогольного опьянения. А вот водители правила дорожного движения на переходах нарушали вдвое реже – в общей сложности 303 раза.









Иван Суверин

22 июня 2017 года







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