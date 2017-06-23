Новости версия для печати В ДТП в Орловском районе погиб водитель автомобиля ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на 9-м километре трассы Орел-Тамбов.



Водителя «Шкоды Октавии» до больницы довезти не удалось. Мужчина 1983 года рождения скончался в машине скорой помощи. Тяжелые травмы – результат страшного столкновения. На пути у «Шкоды» оказался трактор. Машинист «Строймагистрали», который управлял дорожной машиной, заявил: иномарка наехала на трактор сзади. Полицейские в его показаниях усомнились.



На спидометре «Шкоды» чуть больше 80-и километров – ниже разрешенной скорости. Однако к торможению водитель прибегнуть не успел, а значит, препятствие на пути возникло неожиданно. Инспекторы заключили: в момент ДТП трактор совершал разворот.



По ходу расследования тракторист отстаивал свою «правоту» уже не так уверенно.



Расследование ДТП продолжится в рамках уголовного дела. Сомнений в виновности тракториста у полицейских, практически, нет.









Иван Суверин

22 июня 2017 года







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