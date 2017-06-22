В одной из аварий в Орловской области пострадали водитель и пассажир мотоцикла

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четверг
22.06.2017
21:21:48
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В одной из аварий в Орловской области пострадали водитель и пассажир мотоциклаДТП произошло 21 июня в 18:20.
Как рассказала инспектор группы пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, водитель 1980 года рождения управлял мотоциклом «Рейсер», не зарегистрированном в установленном порядке. Водитель не имел права управления транспортным средством категории «А». Не выполнил требования правил дорожного движения – уступить дорогу автомобилю, пользующемуся правом преимущества проезда перекрестков. В результате чего произошло столкновения с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1974 года рождения. В результате данного ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир 1960 горда рождения.
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