Новости версия для печати В одной из аварий в Орловской области пострадали водитель и пассажир мотоцикла ДТП произошло 21 июня в 18:20.



Как рассказала инспектор группы пропаганды региональной ГИБДД Татьяна Дубровская, водитель 1980 года рождения управлял мотоциклом «Рейсер», не зарегистрированном в установленном порядке. Водитель не имел права управления транспортным средством категории «А». Не выполнил требования правил дорожного движения – уступить дорогу автомобилю, пользующемуся правом преимущества проезда перекрестков. В результате чего произошло столкновения с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1974 года рождения. В результате данного ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир 1960 горда рождения.





Юлия Сулим

22 июня 2017 года







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