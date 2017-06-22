Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
22.06.2017
21:21:50
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Крупный пожар накануне возник в частном доме в Орле на улице Катукова

Благодаря своевременным действиям пожарных, удалось спасти из огня мужчину и женщину.

Как рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Акулова, пожарными, прибывшими на место ЧП, было установлено, что горение происходило внутри частного жилого дома на площади 20 кв. метров. Чердачное помещение горело на площади 120 кв. метров.

Поскольку была угроза распространения огня на остальные помещения дома, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Так как по полученным сведениям внутри дома могли находиться люди, усилия пожарных были направлены в первую очередь на их спасение.

В 23:15 в ходе был обнаружен мужчина 1972 года рождения. Он был спасен пожарными, и на свежем воздухе ему была оказана первая помощи, после которой пострадавший пришел в сознание. После этого его передали врачам скорой медицинской помощи и доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, пожарные помогли выбраться из дома через оконный проем женщине 1975 г.р. От госпитализации она отказалась.

По предварительным данным причиной возгорания стала непотушенная сигарета.


Юлия Сулим
22 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта