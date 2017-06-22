Новости версия для печати Крупный пожар накануне возник в частном доме в Орле на улице Катукова Благодаря своевременным действиям пожарных, удалось спасти из огня мужчину и женщину.



Как рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Акулова, пожарными, прибывшими на место ЧП, было установлено, что горение происходило внутри частного жилого дома на площади 20 кв. метров. Чердачное помещение горело на площади 120 кв. метров.



Поскольку была угроза распространения огня на остальные помещения дома, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Так как по полученным сведениям внутри дома могли находиться люди, усилия пожарных были направлены в первую очередь на их спасение.



В 23:15 в ходе был обнаружен мужчина 1972 года рождения. Он был спасен пожарными, и на свежем воздухе ему была оказана первая помощи, после которой пострадавший пришел в сознание. После этого его передали врачам скорой медицинской помощи и доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, пожарные помогли выбраться из дома через оконный проем женщине 1975 г.р. От госпитализации она отказалась.



По предварительным данным причиной возгорания стала непотушенная сигарета.





Юлия Сулим

22 июня 2017 года







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