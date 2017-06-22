Новости версия для печати Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомсикй провел прием граждан На встрече главы региона с орловцами также присутствовали члены правительства области, главы муниципальных образований.



В рамках общения Вадима Потомского с гражданами были подняты актуальные темы социального и экономического развития региона.



Один из острых вопросов - обеспечение жителей районов чистой питьевой водой. Ряд обращений касался проведения текущего и капитального ремонта жилых домов, решения жилищных проблем инвалидов и ветеранов. Губернатору были адресованы просьбы о содействии в издании литературных произведений. Вадим Потомский дал конкретные поручения представителям исполнительной власти для оперативного решения обозначенных вопросов.





Ольга Селиверстова

22 июня 2017 года







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