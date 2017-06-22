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Лучшие лучники России на протяжении 5 дней будут бороться за право представлять страну на чемпионате Европы

35 регионов представили почти 350 претендентов на места в сборной. Отбор проходит в рамках Первенства России, старт которому был дан сегодня на центральном стадионе имени Ленина в Орле.

Соревноваться лучники будут в подгруппах: юниоры, юноши, старшая группа, отдельно мужчины, отдельно женщины, но при этом будут этапы и миксовых команд. Их наградят отдельно. Золотые финалы запланированы на 25 июня – тогда будут состязаться лидеры предыдущих дней. В этот же день награждение и закрытие соревнований. А зрелищности Первенству придаст погода, которая, согласно прогнозам, изрядно усложнит задачу лучникам.
Олег Платонов, тренер по стрельбе из лука Орловской области, главный судья соревнований: «Спасибо, что нет дождя. В Москве, мы смотрим, там каждый день идёт. До нас пока дошёл только ветер. Ну, с ветром борются, кто сильнее, тот и справится с ветром. Дождя нет – уже хорошо. Но передают, что на следующий день кратковременные дожди – будет уже сложнее».



Вести-Орёл
22 июня 2017 года

 


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