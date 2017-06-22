Новости версия для печати С 1 июля в Орловской области начинает работать пилотный проект «Прямые выплаты» Главная его задача - гарантированная и своевременная выплата гражданам пособия по нетрудоспособности, в полном объеме.



Об особенностях перехода на новый формат журналистам рассказали на пресс-конференции в региональном отделении Федерального Фонда социального страхования . Нововведения пилотного проекта коснутся граждан, работающих по трудовому договору и работодателей.

Оксана Перемитина, начальник отдела Орловского регионального отделения ФСС РФ: «По новой схеме работодатели будут выплачивать страховые взносы в полном объеме без уменьшения их на сумму выплат, как в настоящее время. Назначение, расчет и выплату пособий будет производить непосредственно отделение Фонда работающему гражданину после того, как работодатель предоставит нам все необходимые сведения». Данные работодатель обязан передать в фонд в течение пяти дней, причем, организации с штатом сотрудников больше 25 человек обязаны это сделать только в электронном виде. Выплата пособий будет осуществляться в течение 10 дней на электронный счет получателя или почтовым переводом.



Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, впервые получат пособия по новой схеме уже в первых числах августа.





Татьяна Тимохина

22 июня 2017 года







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