Сегодня Орел остался без главы

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четверг
22.06.2017
21:21:36
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Сегодня Орел остался без главыПо заявлению самого Андрея Усикова были досрочно прекращены его полномочия. Произошло это на внеочередной сессии Горсовета.
Андрей Усиков поблагодарил депутатов за совместную работу.
Напомним, Андрей Усиков возглавлял администрацию города Орла с 30 октября 2015 года.
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