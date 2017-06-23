Сегодня в Орловскую область прибудет делегация посольства Армении

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пятница
23.06.2017
11:22:50
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Сегодня в Орловскую область прибудет делегация посольства АрменииЕё возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.
Как сообщает информационный портал Орловской области, гости встретятся с руководством области, обсудят вопросы сотрудничества, затем посетят Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, где пообщаются с ректором вуза, профессорско-преподавательским составом и студентами.
Также запланирована экскурсия по городу с посещением исторических мест Орла. Во второй день пребывания армянской делегации на Орловщине, состоится посещение Национального парка «Орловское Полесье».
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