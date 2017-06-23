Новости версия для печати Сегодня в Орловскую область прибудет делегация посольства Армении Её возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.



Как сообщает информационный портал Орловской области, гости встретятся с руководством области, обсудят вопросы сотрудничества, затем посетят Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, где пообщаются с ректором вуза, профессорско-преподавательским составом и студентами.



Также запланирована экскурсия по городу с посещением исторических мест Орла. Во второй день пребывания армянской делегации на Орловщине, состоится посещение Национального парка «Орловское Полесье».





Орловское Информбюро

23 июня 2017 года







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