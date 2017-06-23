Новости версия для печати Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве воды в местах отдыха орловцев К рекам претензий не возникло – все они соответствуют требованиям гигиенических нормативов.



По микробиологическим показателям вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям в следующих зонах отдыха: пруд деревни Андриабуж (Орловский район), пруд деревни Разбегаевка (Знаменский район), пруд деревни Ждимир (Знаменский район) и пруд деревни Большое Сотниково (Урицкий район).

На сегодняшний день разрешения выданы лишь 11-ти из 39-ти официальных зон отдыха. Купаться можно в следующих водоемах: в реке Ока и на озере Светлая жизнь в Орле, на реке Сосна в Ливнах и на Зуше во Мценске и Корсаково, на пляже в Залегощи на реке Неручь, в деревне Юдинка Покровского района, пляже на Пенькозаводском пруду в Тросне, на Михайловском водохранилище Троснянского района; реке Мох поселка Шаблыкино и озере Старое Хотынецкого района.





Юлия Сулим

23 июня 2017 года







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