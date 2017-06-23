Орловские коммунальщики уже готовятся к отопительному сезону

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пятница
23.06.2017
11:22:52
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Орловские коммунальщики уже готовятся к отопительному сезонуХод работ обсудили на рабочем совещании у сити-менеджера.
Как отметил главный инженер «Водоканала» Валерий Коньшин, работы ведутся согласно графику.
В частности, ведется реконструкция ветхих сетей водоснабжения, капитальный ремонт канализации, а также ремонт оборудования на станции аэрации, насосных и канализационных станциях.
Всего к отопительному сезону 2017-2018 необходимо подготовить 1929 жилых домов, 47 школ, 81 детский сад, 31 объект здравоохранения, 326 котельных.
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