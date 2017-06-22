Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сломленная совесть. В селе Плещеево вандалы надругались над аллеей памяти.



- Неспортивное поведение подрядчиков. На стадионе им. Ленина все еще не завершена реконструкция.



- Обезглавленный Орел. Свою должность покинул Андрей Усиков.



- Соцстрах объяснил, что такое «Прямые выплаты» по больничному.



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Вести-Орёл

22 июня 2017 года







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