Новости версия для печати Одни чтят память героев, другие разрушают мемориалы «В душе траур» - именно так отреагировали жители села Плещеево на осквернение Братской могилы, которую к 9 Мая украсили молодые саженцы деревьев.



Всего их было 3 десятка. В минувшие выходные неизвестные переломали почти половину деревьев. К делу уже подключились полицейские. Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Антон Киселёв

22 июня 2017 года







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