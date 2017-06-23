В селе Плещеево Орловской области уничтожили молодые деревца, посаженные ко Дню Победы

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В селе Плещеево Орловской области уничтожили молодые деревца, посаженные ко Дню ПобедыОдни чтят память героев, другие – разрушают мемориалы. «В душе траур» - именно так отреагировали жители села Плещеево на осквернение Братской могилы, которую к 9 мая украсили молодые саженцы деревьев.
Всего их было 3 десятка. В минувшие выходные неизвестные переломали почти половину деревьев. К делу уже подключились полицейские.
Всероссийская акция «Дерево Победы» в Плещеево прошла по-настоящему трогательно. Она собрала почти сотню студентов и местных жителей, которые вместе хотели увековечить имена героев села. Минута молчания, церемония возложения цветов у памятника, и слёзы на глазах ветеранов, от радости, что никто не забыт, ничто не забыто.
Больше 2 месяцев саженцы приживались на новом месте. И вот в минувшие выходные произошло страшное: ранним воскресным утром местные жители увидели, что почти половина саженцев уничтожена.
Судя по повреждениям, вредители пытались несколько саженцев выдернуть. Но они не поддались. Тогда вандалы начали их просто ломать. Не остановили их ни георгиевские ленточки на ветвях, ни таблички с фамилиями красноармейцев.
Татьяна Петракова, заведующая Новосёловским сельским домом культуры: «Посадили деревья и вдруг началась засуха. Но всё равно все наши деревья прижились, администрация Неполодского поселения ухаживала за ними, поливали деревья, привозили со Стрелецкого бочки с водой. Когда я увидела, что саженцы поломаны, у меня было чувство, как будто кто-то умер. В душе траур».
Зимин Ефрем Иванович – в одиночку одолел 13 фашистов, захватил немецкий обоз, Герой Советского Союза. Воробьёв Иван Иванович - Герой Советского Союза. Коншин Георгий Михайлович - Герой Советского Союза. Все эти таблички увековечивают имена жителей сельского поселения, которые в годы Великой Отечественной войны отдали свои жизни за свободу нашей Родины. Вандалы пытались сломать не просто саженцы, они пытались убить память о подвиге наших предков.
Юрий Андреев, глава администрации Неполодского сельского поселения: «Было 30 посажено, 14 повреждено. Мы кое-какие поправили, подрезали, варом обработали, посмотрим. Но аллея будет всё равно, если что-то не примется – осенью подсадим».
Сразу же после случившегося местные чиновники обратились с заявлением в полицию, но свидетелей, к сожалению, те найти не смогли. Однако глава сельского поселения верит, что вандалов удастся наказать. А чтобы обезопасить оставшиеся саженцы, местные власти планируют установить возле братской могилы несколько камер видеонаблюдения.