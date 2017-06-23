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В селе Плещеево Орловской области уничтожили молодые деревца, посаженные ко Дню Победы

Одни чтят память героев, другие – разрушают мемориалы. «В душе траур» - именно так отреагировали жители села Плещеево на осквернение Братской могилы, которую к 9 мая украсили молодые саженцы деревьев.

Всего их было 3 десятка. В минувшие выходные неизвестные переломали почти половину деревьев. К делу уже подключились полицейские.

Всероссийская акция «Дерево Победы» в Плещеево прошла по-настоящему трогательно. Она собрала почти сотню студентов и местных жителей, которые вместе хотели увековечить имена героев села. Минута молчания, церемония возложения цветов у памятника, и слёзы на глазах ветеранов, от радости, что никто не забыт, ничто не забыто.

Больше 2 месяцев саженцы приживались на новом месте. И вот в минувшие выходные произошло страшное: ранним воскресным утром местные жители увидели, что почти половина саженцев уничтожена.
Татьяна Петракова, заведующая Новосёловским сельским домом культуры: «Посадили деревья и вдруг началась засуха. Но всё равно все наши деревья прижились, администрация Неполодского поселения ухаживала за ними, поливали деревья, привозили со Стрелецкого бочки с водой. Когда я увидела, что саженцы поломаны, у меня было чувство, как будто кто-то умер. В душе траур».
Судя по повреждениям, вредители пытались несколько саженцев выдернуть. Но они не поддались. Тогда вандалы начали их просто ломать. Не остановили их ни георгиевские ленточки на ветвях, ни таблички с фамилиями красноармейцев.
Юрий Андреев, глава администрации Неполодского сельского поселения: «Было 30 посажено, 14 повреждено. Мы кое-какие поправили, подрезали, варом обработали, посмотрим. Но аллея будет всё равно, если что-то не примется – осенью подсадим».
Зимин Ефрем Иванович – в одиночку одолел 13 фашистов, захватил немецкий обоз, Герой Советского Союза. Воробьёв Иван Иванович - Герой Советского Союза. Коншин Георгий Михайлович - Герой Советского Союза. Все эти таблички увековечивают имена жителей сельского поселения, которые в годы Великой Отечественной войны отдали свои жизни за свободу нашей Родины. Вандалы пытались сломать не просто саженцы, они пытались убить память о подвиге наших предков.

Сразу же после случившегося местные чиновники обратились с заявлением в полицию, но свидетелей, к сожалению, те найти не смогли. Однако глава сельского поселения верит, что вандалов удастся наказать. А чтобы обезопасить оставшиеся саженцы, местные власти планируют установить возле братской могилы несколько камер видеонаблюдения.




Антон Киселёв
23 июня 2017 года

 


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