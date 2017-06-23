Новости версия для печати Мошенничество или благотворительность? В Орле вновь появились молодые люди с ящиками для сбора пожертвований в руках. Они представляются волонтерами некоего фонда, однако проверить информацию сложно, и сборы эти вызывают у горожан сомнения.



Орловцы делятся в соцсетях своими подозрениями, некоторые пытались связаться с обозначенным фондом и получили ответ, что организация таким образом деньги не собирает и не нанимает для этого людей. В орловском областном клубе волонтеров так же подтвердили, что их волонтеры не выходят на улицу, благотворительные сборы ведутся иным способ, в Интернете и при помощи СМИ, а деятельность этих молодых людей действительно подозрительна.

Мария Гуржова, представитель орловского областного клуба волонтеров: «Я недавно заходила на страницу этого благотворительного фонда, там ни одного отчета нет, хотя сбор ведется только в нашем городе примерно полгода. То есть, я не могу судить, куда идут эти деньги, может быть они передаются больным людям, но благотворительные фонды, как правило, сборов в маршрутках не ведут». Благотворительность – дело добровольное, поэтому каждый желающий помочь имеет полное право проверить информацию, потребовать документы и контактные телефоны для уточнения сведений. Будьте осторожны и внимательны, если к вам подошли на улице с просьбой помочь финансово.



Очевидцев сбора денежных средств на улицах просят обратиться в полицию или сообщить в «ППД-Орёл» по телефону 8(4862)22-23-01.





Мария Семак

23 июня 2017 года







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