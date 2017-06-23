Новости версия для печати Жители троснянского села Нижняя Морозиха добились решения проблемы не только с разрушающейся плотиной, но и с автомобильной дорогой Факты подтвердились после проведённой местной прокуратурой проверки, материалы которой рассмотрены судом. Чиновники после такого вмешательства нашли средства на ремонт.



Как рассказала прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова, ГТС - земляная плотина, расположенная на реке Тросна, и проходящая по ней автодорога находятся в ненадлежащем состоянии. Администрацией района меры по восстановлению плотины и дороги не предпринимались. Суд требования прокурора удовлетворил. В рамках исполнения решения Кромского районного суда по иску прокурора Троснянского района об обязании администрации Троснянского района обеспечить надлежащее техническое состояние автомобильной и о возложении на правительство Орловской области обязанности по проведению капитального ремонта плотины, правительством Орловской области были выделены денежные средства. И в настоящее время ведётся строительство ГТС.





Евгения Костомарова

23 июня 2017 года







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