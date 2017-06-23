Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле произошел пожар в здании повышенной этажности Огонь охватил балкон одной из высоток по улице Лазурной.



Около восьми часов вечера целый вал звонков от испуганных жильцов высотки обрушился на телефон 112. Пожарные поспешили к месту ЧП. Между тем противопожарную систему дома никто из жителей в действие так и не привел. Не заработало оповещение, не включилась система дымоудаления. В итоге некоторые жильцы оказались слишком обеспокоены случившимся, а некоторые, напротив, были не в курсе происходящего.



Впрочем, спасатели довольно быстро ликвидировали угрозу. Пожар дальнейшего распространения не получил.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось значительное задымление с балкона восьмого этажа. Квартира в результате данного пожара не пострадала, локально произошло закопчение балкона и выгорание утеплителя, находящегося на балконе». По словам хозяина квартиры, прямые потери от пожара равны 20-и тысячам рублей, плюс к этому пространство балкона требует существенного ремонта. От копоти пострадали также нижний и верхний балконы. Наиболее вероятной причиной ЧП пожарные считают непотушенный окурок, упавший на балкон с верхних этажей. При пожаре никто не пострадал.





Иван Суверин

23 июня 2017 года







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