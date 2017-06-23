Новости версия для печати В Орле провели акцию «Свеча памяти» Акция, посвященная Дню памяти и скорби, прошла возле стелы «Орел – город воинской славы».



Уже в седьмой раз свой огонек в честь тех, кто защищал Родину, пришли зажечь неравнодушные орловцы. Небольшие лампадки собравшиеся получали из рук волонтеров.



В акции приняли участие и те, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия – полицейские, и представители властей, и обычные горожане.





Ольга Селиверстова

23 июня 2017 года







На главную страницу





