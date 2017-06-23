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пятница
23.06.2017
18:23:51
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В Орле провели акцию «Свеча памяти»Акция, посвященная Дню памяти и скорби, прошла возле стелы «Орел – город воинской славы».
Уже в седьмой раз свой огонек в честь тех, кто защищал Родину, пришли зажечь неравнодушные орловцы. Небольшие лампадки собравшиеся получали из рук волонтеров.
В акции приняли участие и те, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия – полицейские, и представители властей, и обычные горожане.
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