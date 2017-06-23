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Сегодня при пожаре в Орле погибли люди

Возгорание возникло в одном из частных домовладений на улице 2-й Курской.

Около 4-х часов утра на телефон единой службы спасения сообщили о пожаре в одной из квартир дома № 55. Старая одноэтажка на четырех хозяев горела открытым огнем. Больших усилий пожарным стоило предотвратить распространение пламени на смежные помещения. 
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение в одной из частей четырехквартирного одноэтажного частного жилого дома. К сожалению, в ходе ликвидации данного пожара в одной из сгоревших квартир были обнаружены тела двух погибших. Причины пожара устанавливаются».
По данным МЧС, в огне погибли сын хозяйки сгоревшей квартиры и его сожительница. Одной из вероятных причин возгорания пожарные считают неосторожность при курении в нетрезвом виде. Подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит экспертам.
 



Иван Суверин
23 июня 2017 года

 


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