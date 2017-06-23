Новости версия для печати В Орловском колледже искусств прошла защита дипломных работ Выпускники специализации «фото-видео творчество» представили свои работы комиссии.



Выпускники весь учебный год готовились к этому дню, подбирали материал, советовались с преподавателями, утверждали темы, работали на пленере. Для них это итоговый государственный экзамен. В первой его части ребята представили свои фотовыставки, а во второй видеофильмы, и затем защитили свои выпускные квалификационные работы.

Наталья Гвоздева, заместитель директора по учебной работе Орловского областного колледжа культуры и искусств:«Многие вещи были для нас в какой-то степени засекречены, и то что они открылись, и то что они сегодня показали, и то как они общались с госкомиссией, с председателем - профессором института культуры Князевой Ольгой Вячеславовной,это их умение отстаивать свое видение мира, это особенно приятно». Областному полку фотографов прибыло. Его ряды пополнили 13 выпускников колледжа. Особо комиссия отметила работы Екатерины Севостьяновой.





Эва Стасюлевич

23 июня 2017 года







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