Новости версия для печати Министерство обороны передало Орловской области 25 квартир Об этом сообщили в региональном департаменте государственного имущества.



Жильё будет распространено между жителями Орла и Мценска – 19 и 6 помещений соответственно. Квартиры будут использованы для решения вопроса переселения из аварийного жилья и предоставления жилья инвалидам.



Напомним, до 1 сентября в благоустроенное жилье должны переехать 1800 человек из 103 аварийных домов, расположенных в 11 муниципальных образованиях. Орловская область сегодня находится на 1 месте среди 69 регионов по реализации программы переселения. Опасений в срыве сроков программы у властей нет.





Юлия Сулим

23 июня 2017 года







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