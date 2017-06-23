Новости версия для печати В Орле прошел форум, посвященный 45-летнему юбилею отделения сосудистой хирургии клиники Как довести уровень оказания помощи пациентам до принятых ВОЗ стандартов? Это основная тема межрегиональной конференции сосудистых хирургов, которая прошла недавно в Областной клинической больнице.



45 лет работы это и стаж, и огромный опыт в сосудистой хирургии. Таким могут похвастаться далеко не все отделения, руководители которых собрались на конференцию. Гости из восьми регионов поздравили юбиляров, а наши врачи поделились своими достижениями. Орловские сосудистые хирурги ежегодно осваивают все новые операции, в том числе высокотехнологичные.

Роман Терещенко, заведующий отделением сосудистой хирургии Областной клинической больницы: «Мы добились определенных успехов в операциях на артерии голени, есть у нас определенные подвижки в операциях при варикозной болезни, то чем наши коллеги из соседних регионов не занимаются». После поздравлений - сразу работа: обсуждение новых достижений коллег в области артериальных и венозных патологий. Обмен опытом и дискуссии это основная цель встречи.

Илья Староверов, заведующий кафедрой хирургии Ярославского Государственного Медицинского Университета. Заведующий отделением сосудистой хирургии: «Региональные конференции хороши тем, что люди приезжают не с пафосными докладами, а с реальными достижениями, делятся опытом рядовым, какими-то наработками, техническими деталями, которые не всегда можно обсудить на больших конгрессах и съездах». Поздравил юбиляров и поделился с коллегами последними итогами главный сосудистый хирург ЦФО Сергей Ковалев. По его мнению, за последние годы сосудистая хирургия в регионах (а это 150 отделений клиник) достигла весомых успехов.

Сергей Ковалев, главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО, профессор: «Но за последние 5 лет, после внедрения программы по модернизации здравоохранения фактически во всех регионах оказывается помощь при острых нарушениях коронарного и мозгового кровообращения, во всех регионах оказывается помощь при сосудистой патологии - и артериальной, и венозной». Однако стандартов ВОЗ региональные хирурги еще не достигли: не хватает средств, не хватает специалистов. Но есть желание работать, поэтому успокаиваться пока рано, и праздник - только повод для напряженной работы и выработки единой стратегии развития сердечно-сосудистой хирургии.





Елена Литинская

23 июня 2017 года







На главную страницу





