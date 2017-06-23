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В Орле прошел форум, посвященный 45-летнему юбилею отделения сосудистой хирургии клиники

Как довести уровень оказания помощи пациентам до принятых ВОЗ стандартов? Это основная тема межрегиональной конференции сосудистых хирургов, которая прошла недавно в Областной клинической больнице.

45 лет работы это и стаж, и огромный опыт в сосудистой хирургии. Таким могут похвастаться далеко не все отделения, руководители которых собрались на конференцию. Гости из восьми регионов поздравили юбиляров, а наши врачи поделились своими достижениями. Орловские сосудистые хирурги ежегодно осваивают все новые операции, в том числе высокотехнологичные.
Роман Терещенко, заведующий отделением сосудистой хирургии Областной клинической больницы: «Мы добились определенных успехов в операциях на артерии голени, есть у нас определенные подвижки в операциях при варикозной болезни, то чем наши коллеги из соседних регионов не занимаются». 
После поздравлений - сразу работа: обсуждение новых достижений коллег в области артериальных и венозных патологий. Обмен опытом и дискуссии это основная цель встречи.
Илья Староверов, заведующий кафедрой хирургии Ярославского Государственного Медицинского Университета. Заведующий отделением сосудистой хирургии: «Региональные конференции хороши тем, что люди приезжают не с пафосными докладами, а с реальными достижениями, делятся опытом рядовым, какими-то наработками, техническими деталями, которые не всегда можно обсудить на больших конгрессах и съездах». 
Поздравил юбиляров и поделился с коллегами последними итогами главный сосудистый хирург ЦФО Сергей Ковалев. По его мнению, за последние годы сосудистая хирургия в регионах (а это 150 отделений клиник) достигла весомых успехов.
Сергей Ковалев, главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО, профессор: «Но за последние 5 лет, после внедрения программы по модернизации здравоохранения фактически во всех регионах оказывается помощь при острых нарушениях коронарного и мозгового кровообращения, во всех регионах оказывается помощь при сосудистой патологии - и артериальной, и венозной». 
Однако стандартов ВОЗ региональные хирурги еще не достигли: не хватает средств, не хватает специалистов. Но есть желание работать, поэтому успокаиваться пока рано, и праздник - только повод для напряженной работы и выработки единой стратегии развития сердечно-сосудистой хирургии.


Елена Литинская
23 июня 2017 года

 


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