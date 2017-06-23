В Орле трех подростков завалило песком на берегу реки

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В Орле трех подростков завалило песком на берегу рекиОперативно сработавшие полицейские помогли спасти троих подростков из-под земли.
Как сообщает официальный сайт УМВД России по Орловской области, трое несовершеннолетних, отправившихся на прогулку в одну из пещер, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, попали в опасную ситуацию. Вход в пещеру завалило. Один из ребят – мальчик 2002 года рождения, оказавшихся в подземелье, сумел дозвониться до дежурной части органов внутренних дел. На место происшествия немедленно направили наряд полиции, в том числе сотрудников кинологической службы регионального УМВД и подразделения по делам несовершеннолетних.
Также работами по спасению детей занимались сотрудники других служб. Вместе полицейским и спасателям удалось разобрать завал и вызволить подростков – двух девочек и мальчика.
В настоящее время они направлены в научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям им. З.И. Круглой для осмотра.