Новости версия для печати В Орле трех подростков завалило песком на берегу реки Оперативно сработавшие полицейские помогли спасти троих подростков из-под земли.



Как сообщает официальный сайт УМВД России по Орловской области, трое несовершеннолетних, отправившихся на прогулку в одну из пещер, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, попали в опасную ситуацию. Вход в пещеру завалило. Один из ребят – мальчик 2002 года рождения, оказавшихся в подземелье, сумел дозвониться до дежурной части органов внутренних дел. На место происшествия немедленно направили наряд полиции, в том числе сотрудников кинологической службы регионального УМВД и подразделения по делам несовершеннолетних.



Также работами по спасению детей занимались сотрудники других служб. Вместе полицейским и спасателям удалось разобрать завал и вызволить подростков – двух девочек и мальчика.



В настоящее время они направлены в научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям им. З.И. Круглой для осмотра.





Орловское Информбюро

23 июня 2017 года







На главную страницу





