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пятница
23.06.2017
18:23:48
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Сегодня президент России подписал перечень поручений по итогам «Прямой линии»Фигурирует там и Орловская область.
Контрольному управлению президента поручено провести проверку соблюдения прав граждан на оказание государственной социальной помощи по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами на территории Орловской области. До 1 октября нынешнего года президенту должен быть подготовлен доклад.
Напомним, что жительница Орла - инвалид Клавдия Ставцева - во время «Прямой линии» пожаловалась главе государства на то, что не может вовремя получить положенные ей лекарства.
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