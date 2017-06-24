С 24 июня в школах Орла и области пройдут выпускные вечера

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суббота
24.06.2017
12:50:56
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С 24 июня в школах Орла и области пройдут выпускные вечераВ этом году в торжественных мероприятиях примут участие выпускники 261 учебного заведения региона.
В качестве почетных гостей на школьные торжества приглашены представители органов власти.
Выпускниками в этом году станут 2866 юношей и девушек. 428 из них являются кандидатами на награждение медалью «За особые успехи в учении» (239 медалей предназначено выпускникам общеобразовательных организаций города Орла), сообщает информационный портал Орловской области.
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