Новости версия для печати С 24 июня в школах Орла и области пройдут выпускные вечера В этом году в торжественных мероприятиях примут участие выпускники 261 учебного заведения региона.



В качестве почетных гостей на школьные торжества приглашены представители органов власти.



Выпускниками в этом году станут 2866 юношей и девушек. 428 из них являются кандидатами на награждение медалью «За особые успехи в учении» (239 медалей предназначено выпускникам общеобразовательных организаций города Орла), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

24 июня 2017 года







На главную страницу





