Новости версия для печати 24 июня в Орле пройдет фолк-фестиваль «Береста» В этот раз он организован в рамках Историко-этнографического фестиваля "Щит и Меч".



Весь день летняя площадка на Кромском шоссе будет занята. С 10 утра - регистрация желающих принять участие в рыцарских боях, в 11:00 - отборочные поединки. В полдень – фолк-концерт. Споет для орловцев и Наталья Куприянова.



Продолжится программа и после концерта: в 16:00 интерактивная игра «Хоровод», а с пяти часов начнется рыцарский турнир, на арене сойдутся победители отборочных боев. Ожидается показ исторических костюмов. Завершится исторический экскурс - фейерверком.





Мария Семак

24 июня 2017 года







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