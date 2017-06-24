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суббота
24.06.2017
12:50:52
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24 июня в Орле пройдет фолк-фестиваль «Береста»В этот раз он организован в рамках Историко-этнографического фестиваля "Щит и Меч".
Весь день летняя площадка на Кромском шоссе будет занята. С 10 утра - регистрация желающих принять участие в рыцарских боях, в 11:00 - отборочные поединки. В полдень – фолк-концерт. Споет для орловцев и Наталья Куприянова.
Продолжится программа и после концерта: в 16:00 интерактивная игра «Хоровод», а с пяти часов начнется рыцарский турнир, на арене сойдутся победители отборочных боев. Ожидается показ исторических костюмов. Завершится исторический экскурс - фейерверком.
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