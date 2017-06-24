В субботу Россия отмечает Олимпийский день

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суббота
24.06.2017
12:50:49
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В субботу Россия отмечает Олимпийский деньВ этом году он посвящен предстоящим зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2018 году в Корее. Большинство городов Росси отметят праздник спортивными мероприятиями и Орел не исключение.
Горожан приглашают на Ледовую арену микрорайона «Алроса» - там, в полдень начнется торжественное награждение спортсменов, вручение знаков отличия ГТО и удостоверений мастера спорта. После официальной части все желающие смогут принять участие в соревнованиях по различным видам спорта. Так же будет организована игровая программа для детей. А в 14 часов спортивный праздник начнется в городском парке культуры и отдыха.
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