Новости версия для печати В субботу Россия отмечает Олимпийский день В этом году он посвящен предстоящим зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2018 году в Корее. Большинство городов Росси отметят праздник спортивными мероприятиями и Орел не исключение.



Горожан приглашают на Ледовую арену микрорайона «Алроса» - там, в полдень начнется торжественное награждение спортсменов, вручение знаков отличия ГТО и удостоверений мастера спорта. После официальной части все желающие смогут принять участие в соревнованиях по различным видам спорта. Так же будет организована игровая программа для детей. А в 14 часов спортивный праздник начнется в городском парке культуры и отдыха.





Мария Семак

24 июня 2017 года







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