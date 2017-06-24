Новости версия для печати 24 июня на аллеях Спасского-Лутавиново выступят лучшие фольклорные коллективы и виртуозы классической музыки В этот день в музее-заповеднике И. С. Тургенева состоится традиционный праздник "Дворянских гнёзд заветные аллеи...".



Свои программы гостям представят лауреаты и победители международных конкурсов классической музыки, артисты Московской государственной филармонии, заслуженные артисты Росси.



Впервые в Спасском-Лутовиново выступит звезда оперной сцены, Заслуженная артистка России Яна Иванилова. Ее изысканное сопрано звучало на сценах Большого зала консерватории им. П. И. Чайковского и Международного дома Музыки в Москве, зала Юнеско в Париже, Виктория-холл в Женеве, в лондонском Ковент-Гардене и других известных зарубежных театров. Теперь и у орловцев есть возможность услышать неподражаемый голос звезды мировой величины.



Начало праздника – в 12 часов дня.





Орловское Информбюро

24 июня 2017 года







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