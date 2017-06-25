Новости версия для печати С 1 июля в Орле перестанут ходить троллейбусы №5 и №8 В этот же день в первый рейс отправится троллейбус №5а.



Чтобы не было путаницы, на табличках останется просто «5», но маршрут будет уже новый - «Пер. Южный — Госуниверситет-УНПК» (через Герценский мост), призванный заменить маршрут №5. На эту ветку планируется выпустить 12 троллейбусов.





Мария Семак

25 июня 2017 года







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