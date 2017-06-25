Новости версия для печати Почти 140 жителей Ливен Орловской области отмечены почетными наградами накануне Дня города Торжественная церемония «Лица года» прошла в ливенском Центре молодежи «Лидер».



Ежегодно награды вручают ливенцам, внесшим большой вклад в социально-экономическую, культурную, политическую жизнь города, сообщает информационный портал Орловской области.



В числе награжденных почетными знаками «За заслуги перед городом» протоиерей Александр Прищепа, заместитель главного врача по детству и родовспоможению Ливенской ЦРБ Лариса Харламова, Заслуженный работник культуры РФ Юрий Плясов, а также депутат ливенского городского совета, педагог с 30-летним стажем Татьяна Бурцева и руководитель управляющей компании ООО «Гидромашжилсервис» Владимир Быков.

Звание «Почетный гражданин города Ливны» присвоено директору промышленного предприятия ОАО «Промприбор» Николаю Кобылкину и ветерану сферы образования, бывшему преподавателю Ливенского машиностроительного техникума Григорию Жилину.





Орловское Информбюро

25 июня 2017 года







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