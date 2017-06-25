Орел готовится к большим скачкам

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воскресенье
25.06.2017
18:47:09
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Орел готовится к большим скачкам9 июля на ипподроме пройдет Орловское дерби.
Прибудут участники из Курской, Московской, Псковской областей. Кроме того, в забеге примут участие лошади Злынского конезавода Болховского района, частных коневладельцев из Малоархангельского, Ливенского и Орловского районов нашей области.
Будут разыграны традиционные призы.
Мероприятие начнется в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. Проезд до остановки «Живмаш»
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