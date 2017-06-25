Новости версия для печати Орел готовится к большим скачкам 9 июля на ипподроме пройдет Орловское дерби.



Прибудут участники из Курской, Московской, Псковской областей. Кроме того, в забеге примут участие лошади Злынского конезавода Болховского района, частных коневладельцев из Малоархангельского, Ливенского и Орловского районов нашей области.



Будут разыграны традиционные призы.



Мероприятие начнется в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. Проезд до остановки «Живмаш»





Мария Семак

25 июня 2017 года







На главную страницу





