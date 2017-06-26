Новости версия для печати Коммуналка on-line Вопрос с платежами на капитальный ремонт многоквартирных домов по-прежнему продолжает волновать многих россиян. Куда уходят собираемые средства, как расходуются, кем контролируются?



Чтобы раз и навсегда ответить на эти вопросы, специалисты рекомендуют открыть отдельный спецсчет на капитальный ремонт конкретного многоэтажного дома. В чьи руки дом попадет, или как собственникам квартир грамотно распорядиться своими деньгами? Об этом в очередном выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир во вторник 27 июня в 21 час на телеканале «Россия 24».





Александр Митрошин

26 июня 2017 года







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