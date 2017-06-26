Новости версия для печати Сегодня орловский Роспотребнадзор проведет горячую линию для выезжающих за рубеж туристов До 10 июля у орловцев будет возможность получить консультацию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.



Звонки принимают по рабочим дням с 9.00 до 18.00. (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам

- в г. Орле: 8 (4862) 42-37-75; 8 (4862) 41-53-11 (отдел эпидемиологического надзора);8 (4862) 41-52-52; 8 (4862) 42-29-67 (отдел защиты прав потребителей);

- в г. Мценске: 8 (48646) 4-15-39;

- в г. Ливнах: 8 (48677) 7-13-34;

- в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

- в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.

Также по указанным телефонам можно получить сведения по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилам безопасного поведения на отдыхе, информацию при задержке авиарейсов, а также рекомендации потребителям туристических услуг.





Мария Семак

26 июня 2017 года







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