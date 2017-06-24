Новости версия для печати Кандидат на пост генсека ОБСЕ поблагодарил Россию за идею об антитеррористическом кодексе В апреле спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму депутат Госдумы Николай Ковалев предложил разработать международный свод законов в области противодействия международному терроризму - антитеррористический кодекс ПА ОБСЕ.



Кандидат на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Илкка Канерва поблагодарил Россию за своевременное предложение по созданию антитеррористического кодекса Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



В апреле спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму депутат Госдумы Николай Ковалев предложил разработать международный свод законов в области противодействия международному терроризму - антитеррористический кодекс ПА ОБСЕ. По мнению Ковалева, кодекс должен быть разработан на основе антитеррористических конвенций ООН, конвенций СЕ и схожих документов.



"Я хочу поблагодарить спецпредставителя Ковалева за выдвижение на обсуждение в ПА ОБСЕ своевременной и важной темы. Я считаю важным, чтобы мы как парламентарии, представляющие все пространство ОБСЕ, провели всестороннее обсуждение возможных мер, которые могут стать частью наших совместных усилий по борьбе с терроризмом", - сообщил политик РИА Новости.



Канерва, ранее занимавший пост главы МИД Финляндии, а ныне являющийся председателем оборонной комиссии страны, также заявил о необходимости укрепления международной кооперации в борьбе с терроризмом.



На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на летней сессии ПА ОБСЕ делегация РФ планирует внести две резолюции, в том числе об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму. Сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале июля.





Орловское Информбюро

23 июня 2017 года







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