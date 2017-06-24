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На Орловской плодово-ягодной станции впервые за последние 15 лет собрали урожай земляники садовой

Долгие годы эта культура там не возделывалась, но в августе прошлого года гектар земли был засажен кустами брянских и итальянских сортов.

Если бы не поздние заморозки, ранние сорта земляники садовой созрели бы на пару недель раньше. Зато сейчас на Плодовке самый сбор: дозрели и ранние сорта, и средние, и поздние на подходе.

За этот сезон должны снять с куста от 200 до 400 грамм ягод. С гектара посадки - тонну. Для первого года это хороший урожай. В последующие годы с куста должны собирать уже до килограмма ягод. Не последнюю роль играют и специально подобранные сорта и технология выращивания. Пару лет до высадки кустов только готовили почву. Засеяли землю горчицей, в стадии цветения запахали, и год продержали на черном пару. Была работа на земляничном поле и зимой.
Валентина Кулиманова, помощник агронома ВНИИСПК: «Укрывали на зиму землянику, потому что зимой земляника замерзает, и весной, когда были заморозки, тоже прикрыли ее». 
Уже в июле еще один гектар земли планируют засадить земляникой садовой.
Марина Зубкова, научный сотрудник отдела плодово-ягодных культур ВНИИСПК: «Мы используем свой посадочный материал, который производим на своих маточниках после оздоровления в лаборатории. И уже в этом году в июле будет создан новый посадочный материал, в том числе и для реализации».
По подсчетам агрономов при хорошей погоде через год на Плодовке могут собрать уже 3 тонны ягод. А еще лет через 5-7 лет орловские селекционеры обещают пустить в посадку уже собственно выведенные сорта земляники садовой. Работа над этим сейчас активно ведется.




Татьяна Тимохина
23 июня 2017 года

 


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