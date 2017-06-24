Новости версия для печати В Орловской области, возможно, скоро появится торговый дом Армении Об этом стало известно в ходе рабочей встречи, которую провел губернатор орловской области Вадим Потомский с чрезвычайным послом Республики Армении в РФ Варданом Тогоняном.



На встрече обсудили перспективы сотрудничества в экономической и культурной сфере. Вадим Потомский отметил, что в Орловской области есть 10 потенциальных парков, которые готовы принять инвесторов. Также губернатор обратил внимание посла на сельскохозяйственные возможности региона.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы при определенных инвестициях – в зависимости от объема инвестиций - делаем очень серьезные послабления. Что касается стоимости земли, то вопрос не рассматривается, мы ее предоставляем». В свою очередь, Вардан Тогонян отметил, что Орловская область в виду своего территориального расположения может стать хорошей логистической площадкой.



Дипломатическая миссия посла Армении на орловской земле продлится два дня.





Вести-Орёл

23 июня 2017 года







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