В Орловской области, возможно, скоро появится торговый дом Армении

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В Орловской области, возможно, скоро появится торговый дом АрменииОб этом стало известно в ходе рабочей встречи, которую провел губернатор орловской области Вадим Потомский с чрезвычайным послом Республики Армении в РФ Варданом Тогоняном.
На встрече обсудили перспективы сотрудничества в экономической и культурной сфере. Вадим Потомский отметил, что в Орловской области есть 10 потенциальных парков, которые готовы принять инвесторов. Также губернатор обратил внимание посла на сельскохозяйственные возможности региона.
В свою очередь, Вардан Тогонян отметил, что Орловская область в виду своего территориального расположения может стать хорошей логистической площадкой.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы при определенных инвестициях – в зависимости от объема инвестиций - делаем очень серьезные послабления. Что касается стоимости земли, то вопрос не рассматривается, мы ее предоставляем».
Дипломатическая миссия посла Армении на орловской земле продлится два дня.