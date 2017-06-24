Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Такие «каникулы» запомнятся на всю жизнь. Сегодня детей спасали из орловских катакомб.



- Умный и красивая. Выпускники, которые на вес золота, готовятся к своему главному балу.



- Дружба с многовековой выдержкой. Сегодня в Орел приехала делегация Армении.



- Залог молочных рек. В регионе завершается заготовка кормов.



- Ароматный, сладкий урожай на всех дачах страны.



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Вести-Орёл

23 июня 2017 года







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