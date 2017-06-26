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Фиктивная регистрация иностранца без фактического проживания обернулась уголовным преследованием

Дело находится в стадии рассмотрения.

Как рассказала прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова, было установлено, что 15 декабря 2016 года житель деревни Нижнее Муханово Троснянского района фиктивно зарегистрировал иностранного гражданина по месту пребывания. При этом он скрыл, что в доме, принадлежащем ему на праве собственности, данное лицо проживать не намеревалось, по месту постановки на учёт и по месту пребывания никогда не вселялось и не проживало.

Кроме того, как установлено в ходе проверки, дом для проживания непригоден.

По результатам проверки прокурором в порядке пункта 2, ч. 2, ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3, которое находится в стадии расследования.


Евгения Костомарова
26 июня 2017 года

 


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